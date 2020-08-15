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حكام دولة الإمارات يهنئون رئيس الهند بيوم الاستقلال

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 15 أغسطس 2020

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة  الامارات برقية تهنئة إلى فخامة رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

 

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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية الهند.

 

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

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