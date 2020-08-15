روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح كورونا

السبت 15 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، عن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل مركز "جاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.



وذكر موقع "روسيا اليوم"، أنه من المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" ، ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته أن بلاده طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يوفّر "مناعة مستدامة".

وقال بوتين: "هذا الصباح، ولأول مرّة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد" في روسيا، مضيفاً: "أعلم أنه فعال بما فيه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة".

وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، الثلاثاء، أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً أكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد "كوفيد- 19".

وعلّقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا، التوصل للقاح ضد وباء "كوفيد- 19"، مذكّرةً أن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح يخضعان لآليات "صارمة".

وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل، المرحلة التي تسبق ترخيص أي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة"، وذلك رداً على سؤال عن إعلان الرئيس الروسي توصل بلاده لـ"أول لقاح" ضد فيروس كورونا المستجدّ.