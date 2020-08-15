شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان : 3 آلاف درهم غرامة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة تجنباً للمخالفات التي تصل إلى 3 آلاف درهم في حال خلعها في الأماكن العامة والمغلقة، حيث تهدف الشرطة من ذلك الحد من انتشار وباء (كوفيد 19) وللحيلولة دون انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع، حيث تبذل الجهات المختصة جهوداً جبارة من أجل الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وذلك من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها.

وأضافت الشرطة أنه يمكن خلع الكمامات في الحالات التالية: المركبة مع أفراد الأسرة أو إذا كان الشخص منفرداً في المركبة، أو أثناء تناول الطعام في المطاعم وممارسة الرياضة مع ضرورة التباعد الجسدي، وكذلك خلال السباحة مع التباعد الجسدي، إضافة إلى الانفراد في مكان منعزل، وخلال الإجراءات العلاجية على الوجه، وفقا للبيان.

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