شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: بدء تطبيق الحجر الصحي للوافدين من فرنسا وهولندا والان نبدء بالتفاصيل

دخل الحجر الصحي الذي فرضته بريطانيا على الوافدين من فرنسا اليوم السبت حيز التنفيذ، في الوقت الذي تعاود فيه قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد الظهور مرة أخرى في أنحاء أوروبا وسط تواصل زيادة حالات الإصابة بالفيروس. وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن فرنسا وعدت بتطبيق تدبير المعاملة بالمثل بعد أن أضافتها المملكة المتحدة إلى قائمة الدول التي يتعين على أي وافد منها قضاء عزل ذاتي لمدة 14 يوما. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت متأخر من أول أمس الخميس أنه يتعين على الوافدين من فرنسا وهولندا ومالطا الخضوع لحجر صحي بدءا من الساعة الثالثة من صباح السبت (بتوقيت جرينتش)؛ مانحة مئات آلاف الأشخاص ممن يمضون عطلتهم خارج البلاد فسحة قصيرة من الوقت للعودة لتجنب الخضوع لعزل ذاتي.

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