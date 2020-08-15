شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: بدء تطبيق الحجر الصحي للوافدين من فرنسا وهولندا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت متأخر من أول أمس الخميس أنه يتعين على الوافدين من فرنسا وهولندا ومالطا الخضوع لحجر صحي بدءا من الساعة الثالثة من صباح السبت (بتوقيت جرينتش)؛ مانحة مئات آلاف الأشخاص ممن يمضون عطلتهم خارج البلاد فسحة قصيرة من الوقت للعودة لتجنب الخضوع لعزل ذاتي.
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