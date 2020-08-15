شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تساعد في تقييم أضرار تسرب نفطي بموريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي اليوم السبت إن طوكيو تعتزم إرسال فريق من مسؤولي واخصائي الوزارة إلى موريشيوس لتقييم الأضرار الناتجة عن تسرب نفطي.

وكانت سفينة بضائع يابانية قد ارتطمت بشعاب مرجانية قبالة موريشيوس في 25 يوليو تموز مما أدى لتسرب نحو ألف طن من زيت الوقود وإعلان حالة "طوارئ بيئية" فيما يصفه بعض العلماء بأنها أسوأ كارثة بيئية بموريشيوس.

وسيحتاج قطر السفينة لعملية دقيقة من المرجح أن تستغرق شهورا. وقالت فرنسا إنها ستساعد في إزالة بقعة النفط.