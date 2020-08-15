شكرا لقرائتكم خبر عن بركان إتنا الإيطالي يعاود نشاطه في جزيرة صقلية والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين أن السحب السوداء الناجمة عن هذا النشاط تبعثره الريح باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي. ولم يؤثر تجدد نشاط البركان حتى الآن على حركة الملاحة في مطار كاتانيا الدولي.
ويعد بركان إتنا أعلى بركان نشط في أوروبا ويقع على ارتفاع 3324 مترا ويغطي مساحة 1250 ألف كيلومتر مربع.
وكان آخر مرحلة نشاط للبركان في ربيع العام 2017 ، فيما كان الثوران الأكبر له في شتاء 2008-2009.
كانت هذه تفاصيل خبر بركان إتنا الإيطالي يعاود نشاطه في جزيرة صقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.