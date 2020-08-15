شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. 5061 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا اليوم 5061 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 119 حالة وفاة. وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا في بيان أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15617 حالة وفاة، و917884 إصابة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6447 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 729411 حالة.

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