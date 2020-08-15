شكرا لقرائتكم خبر عن سول.. إعادة فرض قيود أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
واستخدمت كوريا الجنوبية عمليات تتبع صارمة واختبارات على نطاق واسع لاحتواء أول تفش لفيروس كورونا المستجد ولكن رابع أكبر اقتصاد في آسيا شهد عمليات تفش متواصلة في الأسابيع الأخيرة معظمها في منطقة العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية.
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه لليوم الثاني على التوالي خلال أكثر من أربعة أشهر تسجل البلاد قفزة مفاجئة في حالات الإصابة المنقولة محليا.
وأدت الحالات الجديدة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 15039 حالة و305 حالات وفاة بحلول منتصف ليل الجمعة.
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