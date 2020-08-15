اتهم النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، السبت، ضباطاً من خارج المحافظة بـ"استغلال مناصبهم" للحصول على قطع أراضٍ سكنية في مركز مدينة الموصل، مؤكداً عزمه طرح هذه القضية على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية.
وأضاف أن "الجميع يعلم أنه لم يكن بمقدور أي ضابط السكن في المحافظة خلال تلك الفترة بسبب نشاط المجاميع الإرهابية"، لافتا إلى أن "أولئك الضباط يستخدمون نفوذهم لتهديد المختارين للحصول على تأييدات السكن، إضافة إلى تهديدات لبعض موظفي البلدية لتحريك معاملاتهم وإلا اتهامهم بالانتماء لداعش".
وأشار الشمري إلى أن "تلك الأراضي كان الأولى تخصيصها للجرحى والمعاقين وعوائل الشهداء من أبناء المحافظة وموظفيها والعوائل الفقيرة".
وتابع أن "الموضوع سيتم طرحه على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية، ولا مانع لدينا من تخصيص قطع أراضٍ لمنتسبي الدفاع والداخلية في نينوى لكن بشرط أن يكون لأبنائها من عوائل الشهداء أو الجرحى والمعاقين وليسوا من محافظات أخرى.
وأكد الشمري أن "نينوى تحررت بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال، ولا نريد للبعض ممن لم يشتركوا بالأصل في تلك المعارك أن يستغلوا مناصبهم لمنافع ومكاسب خاصة وسنضع حداً لذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يتهم ضباطاً بـ'استغلال مناصبهم' للحصول على أراضٍ سكنية في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.