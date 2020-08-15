القبض على مزور عملات بحوزته 40 ألف دولار في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة بحوزته 40 ألف دولار في بغداد.

وقال بيان للوكالة تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في منطقة المنصور ببغداد".



وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته 40 ألف دولار أميركي فئة (١٠٠ دولار مزيف)، أثناء قيامه بالترويج ومحاولة بيعها ليتم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة بعد تدوين أقواله".



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