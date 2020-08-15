المرجع السيستاني يجيب على الحكم الشرعي للاجبان المصنوعة في الدول 'الكافرة'

أجاب مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، على "الحكم الشرعي" بالنسبة للاجبان المصنوعة في الدول "الكافرة".
وجاء السؤال على الموقع الرسمي للمرجع على النحو التالي:
السؤال:- بالنسبة للاجبان المصنوعة في الدول "الكافرة" التي تحتوي على أنفحة العجل، فهل الأنفحة في الأصل طاهرة مع العلم بانها أخذت من الميتة ام انها نجسة ولا بد من تطهيرها؟
الجواب: حلال لكون الانفحة المذكورة سائلة عادة.
كما اجاب على سؤال حول المعجنات وكان السؤال كالتالي:
السؤال: نحن من ابنائكم الساكنين في دول الغرب اكتشفنا ان اكثر المعجنات والخبز تحتوي على (الانزيم) وهو يستخرج من معدة وامعاء الابقار والخنزير (أجلّكم الله) فما الحكم في هذه الحالة؟
وهل يطهر بالتحول؟
الجواب: لو احتمل أخذ الانزيم من غير الخنزير واحتمل كون الحيوان الماخوذ منه مذكى وكان مستهلكاً في الطعام حكم بطهارته وحليته، ولو احرز أخذه من حيوان محرم الاكل غير مستهلك في الطعام أو غير مذكى أو حيوان نجس كالخنزير لم يحل إلا مع استحالة الانزيم الى مادة أخرى.
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