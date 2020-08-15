عملية أمنية تطيح بقيادي بـ'داعش' واثنين من معاونيه في الموصل

وقال بيان للوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية لعناصر عصابات داعش الإرهابية ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على الانغماسي والشرعي لما يسمى الهيئة الشرعية في داعش الإرهابية المكنى أبو خطاب والذي عمل بما يسمى فرقة الفرقان ومن ثم عمل مع الانغماسين بصفة (انغماسي انتحاري) وبعدها تم تنصيبه بصفة (شرعي) لما يسمى الهيئة التشريعية".وأضاف البيان، "كما ألقي القبض علي اثنين من معاونيه، الأول عمل في ما يسمى المعسكرات العامة والمكنى أبو مصعب، والآخر عمل بما يسمى ولاية نينوى والمكنى أبو سفيان، بمناطق متفرقة من محافظة نينوى"، مبينا أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوال الجناة وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

