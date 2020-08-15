مشروع دواجن الديوانية يدعو الكاظمي والغانمي إلى حمايته من 'العابثين'

دعا مشروع دواجن الديوانية الاستثماري، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى حمايته ممن وصفهم بـ"العابثين"، فيما أكد ضرورة خلق "أجواء ملائمة" لتشجيع الاستثمارات.
وأضاف البيان: "اليوم يتعرض هذا المشروع الذي يوظف المئات من أهالي الديوانية وبقية المحافظات إلى هجمة شرسة من بعض المغرر بهم من المنطقة المحيطة بالمشروع وذلك بتهديد الموظفين والعمال حتى من محافظة الديوانية لادعائهم بأن أبناء عشيرة واحدة ومنطقة واحدة لهم الحق بالعمل في هذا المشروع".
وتابع: "أين قانون حماية المستثمر من أي اعتداء وأين الدعم وفسح الفرصة أمام المستثمرين لتطوير هكذا مشاريع زراعية وإنتاجية رغم حاجة البلد لمثل هذه الاستثمارات كونها الحل الوحيد لاستيعاب الأيادي العاملة ولتحقيق الأمن الغذائي للعراق ولتنويع مصادر الدخل المحلي؟"، متسائلا: "كيف سنشجع الاستثمار إذا كانت الدولة عاجزة عن حمايته، وما هي الرسالة التي ستصل إلى الشريك العربي أو الأجنبي إذا كانت الدولة لا تحمي المستثمر العراقي، ولماذا المشاريع في الديوانية مستهدفة، ومن يقف خلف هذا الاستهداف؟".
وخاطب البيان، الكاظمي والغانمي، بالقول: "نهيب بكم اتخاذ إجراءات قانونية لحماية هذا الصرح الزراعي العراقي من أيادي العابثين باقتصاد ومصير البلد ومقدراته وخلق أجواء ملائمة لتشجيع الاستثمارات التي يجاهد القطاع الخاص لبنائها، وهذا حق كفله لنا الدستور العراقي والقوانين الصادرة من قبل الحكومة العراقية".
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