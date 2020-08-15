اسعار نفط اوبك تسجل اكثر من 45 دولار

اعلنت منظمة اوبك، السبت، ان سعر سلة الأوبك اليومي سجلت اعلى من 45 دولار للبرميل الواحد.

وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365 ان "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام سجل 45.34 دولار للبرميل الواحد".

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واضافت المنظمة ان "السعر انخفض عن اليوم السابق الذي بلغ 45.08 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).