تنشر وكالة الخليج 365، صورا للاجراءات الصحية التي اتخذتها مديرية تربية الكرخ الثالثة في المراكز الامتحانية للطلبة الخارجيين في الامتحانات التمهيدية. وجهزت المديرية العامة جميع المراكز بمواد تعفير واجهزة الفحص الطبية واعتمدت المديرية في مراكزها اجراءات التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الطلبة. الصور بعدسة علي جاسم Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الاجراءات الصحية في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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