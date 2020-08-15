السعودية ترحّب بتصنيف ليتوانيا حزب الله منظمة إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت السعودية، السبت، بتصنيف ليتوانيا لحزب الله كمنظمة إرهابية، ومنع دخول أفرادها لأراضيها.



ووصفت وزارة الخارجية السعودية الخطوة بالـ"مهمة"، مشيرة إلى أنها تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وحظرت ليتوانيا عناصر حزب الله من دخول أراضيها لمدة 10 سنوات، في أحدث خطوة أوروبية لاحتواء خطر المليشيا اللبنانية الإرهابية.

وفي بيان نشر على حساب وزارته بموقع تويتر، قال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس: "بعد أخذ المعلومات التي حصلت عليها مؤسساتنا وشركاؤنا في الاعتبار، نستنتج أن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تشكل تهديدا لأمن عدد كبير من البلدان، منها ليتوانيا".

وأضاف: "نحن نقف مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وباقي الدول التي وصلت إلى نفس الاستنتاج".

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وتابع: "الأشخاص المنتمون لحزب الله ممنوعون من دخول ليتوانيا"، مضيفا: "الحظر سيظل ساري المفعول لمدة 10 سنوات".

ومضى قائلا إن هذا القرار اتخذ بناء على تقييمات توصلت إلى أن هؤلاء العناصر يمثلون تهديدا للمصالح الأمنية الليتوانية.

وتعد هذه أحدث خطوة تقوم بها دولة أوروبية لاحتواء خطر مليشيا حزب الله.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية غير ملزمة للحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد حزب الله.

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.