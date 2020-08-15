ليتوانيا تحظر عناصر حزب الله من دخول أراضيها لـ10 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

حظرت ليتوانيا عناصر حزب الله من دخول أراضيها لمدة 10 سنوات، في أحدث خطوة أوروبية لاحتواء خطر المليشيا اللبنانية الإرهابية.



وفي بيان نشر على حساب وزارته بموقع تويتر، قال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس "بعد أخذ المعلومات التي حصلت عليها مؤسساتنا وشركاؤنا في الاعتبار، نستنتج أن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تشكل تهديدا لأمن عدد كبير من البلدان، منها ليتوانيا".

وأضاف "نحن نقف مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا، وباقي الدول التي وصلت إلى الاستنتاج نفسه".

وتابع "الأشخاص المنتمون لحزب الله ممنوعون من دخول ليتوانيا"، مضيفا "الحظر سيظل ساري المفعول لمدة 10 سنوات".

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ومضى قائلا إن هذا القرار اتخذ بناء على تقييمات توصلت إلى أن هؤلاء العناصر يمثلون تهديدا للمصالح الأمنية الليتوانية.

وتعد هذه أحدث خطوة تقوم بها دولة أوروبية لاحتواء خطر مليشيا حزب الله.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية غير ملزمة للحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد حزب الله.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الداخلية الألمانية حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا بشكل كامل، بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة، ومن البرلمان الألماني نفسه الذي مرر في ديسمبر/كانون الأول الماضي توصية غير ملزمة للحكومة، بحظر حزب الله.

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.