السعودية ترحّب بتصنيف ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

رحّبت المملكة العربية السعودية بتصنيف ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها.



ونوهت وزارة الخارجية في بيان نشرته (واس) بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

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وكانت السلطات في ليتوانيا أعلنت يوم الخميس الماضي حظر دخول أنصار حزب الله إلى أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ هذا الإجراء.

وقال وزيرالخارجية الليتواني ليناس لينكفيسيوس، إن حزب الله يستخدم طرقاً إرهابية تهدد أمن ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول أخرى.

وأضاف الوزير في بيان للخارجية، أن القرار تم اتخاذه بناء على معلومات لمؤسسات ليتوانية وشركاء، مشيراً إلى أن الحظر سيسري لمدة عشرة أعوام.

يشار إلى أن ثلاث دول أوروبية حتى الآن صنفت حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وهذه الدول هي بريطانيا وألمانيا وهولندا.