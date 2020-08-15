شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان: قائمة عقوبات على تركيا من الاتحاد الأوروبي قيد الإعداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الجمعة، أن قائمة عقوبات على تركيا طلبتها بلاده من الاتحاد الأوروبي قيد الإعداد.

وأضاف دندياس، في تصريحات صحفية، أنه أكد لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، لنظيره الأمريكي، مسؤولية تركيا عن التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط، وأن وعليها مغادرة الأراضي اليونانية فورًا. Advertisements وأضاف وزير الخارجية اليوناني أن "تظاهر تركيا بالدعوة للحوار تكذبه تهديداتها العلنية دائمًا". وتابع: "سنظل منفتحين على الحوار مع تركيا، لكن ليس تحت الضغط والابتزاز".

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