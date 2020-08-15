ترمب يعود شقيقه المريض في مستشفى بنيويورك

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نيويورك: قصد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة نيويورك لعيادة شقيقه الأصغر روبرت الذي يرقد في أحد مستشفيات المدينة.
ودخل ترمب مستشفى نيويورك المشيخي في مانهاتن واضعاً كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، ثم خرج بعد حوالى 45 دقيقة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وقال الرئيس الأميركي إثر عيادته شقيقه الأصغر المولود في 1948 إنّ الأخير "يعيش وقتاً عصيباً".
وأفادت تقارير إعلامية أنّ روبرت ترمب مريض بشدّة، لكنّها لم تفصح عن طبيعة مرضه.
ولم يوضح البيت الأبيض ولا الرئيس ما يعاني منه روبرت ترمب.
وعاد ترمب شقيقه في نيويورك على هامش قضائه عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي المجاورة.
وتولّى روبرت ترمب مناصب عليا في إمبراطورية العائلة العقارية وهو مدافع شرس عن شقيقه الرئيس.
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