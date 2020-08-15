الولايات المتحدة تسجل 64 ألفا و201 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:
سجّلت الولايات المتحدة 64 ألفا و201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و313 ألفا و55 مصاب، حسبما أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، أنه تم تسجيل 1336 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 168 ألفا و446 حالة وفاة، وذلك بحسب الحصيلة الصادرة عن الجامعة.
وظهر فيروس كورونا المستجد في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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