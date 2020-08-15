منظمة الصحة العالمية : لا داعي للخوف من الإصابة بكورونا عبر المواد الغذائيّة

دعت منظمة الصحة العالمية أمس، الخميس 13 أوت 2020، إلى عدم التخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر المواد الغذائية، بعدما عثر خبراء صينيون على آثار للفيروس على أغذية ومغلفاتها. ورصد الفيروس الثلاثاء في مدينة شينزين خلال فحص روتيني لعينات من أجنحة الدجاج المثلج المستورد من البرازيل، بحسب سلطات المدينة. وقالت السلطات إنها بادرت على الفور لفحص أشخاص لمسوا المنتجات الملوثة، إضافة إلى أقاربهم.

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