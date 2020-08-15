إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل

قالت إثيوبيا، إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل.



ويزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه عدد

من الوزراء، اليوم السبت، العاصمة السودانية الخرطوم، ويلتقي رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك وعددا من المسئولين.وتتناول الزيارة بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الملفات والقضايا المشتركة ومشروع الربط الكهربائى بين البلدين، بجانب عدد من الملفات الأخرى والقضايا المهمة.ومن المتوقع أن تشهد جلسة المباحثات الثنائية، متابعة آخر مستجدات ملف سد النهضة.