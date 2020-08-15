قالت إثيوبيا، إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل.
ويزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه عدد
وتتناول الزيارة بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الملفات والقضايا المشتركة ومشروع الربط الكهربائى بين البلدين، بجانب عدد من الملفات الأخرى والقضايا المهمة.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة المباحثات الثنائية، متابعة آخر مستجدات ملف سد النهضة.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.