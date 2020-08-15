تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في السعودية تعيين عشر سيدات من الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا في رئاسة المسجد الحرام.
وأوضحت الرئاسة أنه "انطلاقا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواكبة الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتمكينا للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات
وأضافت أن "هذه التعيينات تأتي في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمينالشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها، بما يمنح المرأة السعودية الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".
وأكدت أن "الرئيس العام قد وجه بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بهدف تسخير الطاقات والارتقاء بمستوى الخدمات".
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