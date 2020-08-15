اخبار العالم

تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في تعيين عشر سيدات من الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا في رئاسة المسجد الحرام.

 

وأوضحت الرئاسة أنه "انطلاقا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواكبة الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتمكينا للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات

Advertisements
لضيوف الرحمن، وبتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فقد تم تعيين عشر سيدات من الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا، سعيا للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثمارا للكوادر الوطنية".

 

وأضافت أن "هذه التعيينات تأتي في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين

الشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها، بما يمنح المرأة السعودية الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده  الأمير ".

وأكدت أن "الرئيس العام قد وجه بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بهدف تسخير الطاقات والارتقاء بمستوى الخدمات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا