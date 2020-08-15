- 1/2
- 2/2
المتحدث باسم خارجية إيران عباس موسوي
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم السبت، عدم قدرة الولايات المتحدة على تمديد حظر الأسلحة على إيران داخل مجلس الأمن الدولي ”هزيمة، وعزلة للولايات المتحدة لم تشهدهما من قبل“.
وقال موسوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”خلال 75 عامًا من تاريخ الأمم المتحدة، لم تشهد الولايات المتحدة مثل هذه العزلة من قبل إلى هذا الحد“.
ورأى موسوي أنه ”على الرغم من كل الجولات والضغوط، تمكنت الولايات المتحدة من جلب دولة صغيرة معها، واستطاعت الدبلوماسية الإيرانية إلى جانب قوة الشق القانوني في الاتفاق النووي أن تهزم أمريكا مرة أخرى“.
وينتهي الحظر المفروض منذ 13 عامًا في منتصف تشرين أول/أكتوبر المقبل، ما سيسمح لإيران بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود من الأمم المتحدة.
ومن بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة، امتنعت 11 منها عن التصويت، وأيدت مشروع القرار كل من: أمريكا، والدومينيكان، بينما عارضته روسيا، والصين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن“رفض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح على إيران يعكس فشله في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا أمر لا يغتفر“.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى 9 أصوات لتمرير القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران : فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة “هزيمة وعزلة لم تشهدهما من قبل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.