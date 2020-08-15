إيران : فشل أمريكا بتمديد حظر الأسلحة “هزيمة وعزلة لم تشهدهما من قبل”

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 12 دقيقة

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم السبت، عدم قدرة الولايات المتحدة على تمديد حظر الأسلحة على إيران داخل مجلس الأمن الدولي ”هزيمة، وعزلة للولايات المتحدة لم تشهدهما من قبل“.

وقال موسوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”خلال 75 عامًا من تاريخ الأمم المتحدة، لم تشهد الولايات المتحدة مثل هذه العزلة من قبل إلى هذا الحد“.

ورأى موسوي أنه ”على الرغم من كل الجولات والضغوط، تمكنت الولايات المتحدة من جلب دولة صغيرة معها، واستطاعت الدبلوماسية الإيرانية إلى جانب قوة الشق القانوني في الاتفاق النووي أن تهزم أمريكا مرة أخرى“.

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وينتهي الحظر المفروض منذ 13 عامًا في منتصف تشرين أول/أكتوبر المقبل، ما سيسمح لإيران بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود من الأمم المتحدة.

ومن بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة، امتنعت 11 منها عن التصويت، وأيدت مشروع القرار كل من: أمريكا، والدومينيكان، بينما عارضته روسيا، والصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن“رفض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح على إيران يعكس فشله في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا أمر لا يغتفر“.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى 9 أصوات لتمرير القرار.