ترامب يزور 4 ولايات متأرجحة لشن هجوم على خصمه بايدن

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 13 دقيقة

رغم تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة ، إلا أن ذلك لم يمنع مرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب من الإعلان عن زيارة بعض الولايات ضمن سباق انتخابات الرئاسة الامريكية التي يخوضها ضد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن .

يسعى الرئيس دونالد ترمب، الأسبوع المقبل، لمواجهة المؤتمر الوطني الديمقراطي من خلال السفر إلى 3 ولايات متأرجحة محتملة لشن هجوم على جو بايدن، خصمه المفترض في نوفمبر.

وأعلنت حملة ترمب، أنه سيزور مينيسوتا وويسكونسن يوم الاثنين، ويطير إلى أريزونا يوم الثلاثاء. وعرضت الحملة القليل من التفاصيل حول سفر الرئيس، بخلاف القول إن ترمب “سيسلط الضوء على سجل جو بايدن في الفشل”، وفقا لما أوردته صحيفة “ذا هيل” The Hill الأميركية.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون الرئيس في مسقط رأس بايدن في سكرانتون، بنسلفانيا، الخميس المقبل، على الرغم من أن هذه الرحلة لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد. وستتزامن تلك الزيارة مع يوم خطاب قبول بايدن في ولاية ديلاوير.

وقد تشبه الأحداث التجمعات الانتخابية التقليدية لترمب، حيث من المقرر عقدها جميعًا في أو بالقرب من حظائر الطائرات أو المطارات. وتوقفت حملة ترمب عن التجمعات الكبيرة في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا بعد تجمع حاشد في تولسا بولاية أوكلاهوما، لم يرق إلى مستوى توقعات الحضور بسبب مخاوف فيروس كورونا.

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وترقى رحلة ترمب إلى محاولة لسحب بعض الأضواء الأسبوع المقبل من مؤتمر الديمقراطيين، حيث سيراقب الكثير من العالم السياسي المؤتمر الوطني الديمقراطي. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما والسيناتور بيرني ساندرز وآخرون في المؤتمر عن بعد.

وكان من المقرر في البداية عقد المؤتمر في ميلووكي، ولكن تم إلغاء الحضور الشخصي إلى حد كبير وسط مخاوف صحية تتعلق بوباء فيروس كورونا. بالإضافة إلى ترمب، سيكون نائب الرئيس بنس في ويسكونسن يوم الأربعاء.

من المرجح أن تلعب الولايات الأربع، التي من المتوقع أن يزورها الرئيس الأسبوع المقبل، دورًا مهمًا في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية. وفاز ترمب بفارق ضئيل في ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا في عام 2016، وفاز بأريزونا بهامش أوسع على المرشحة الرئاسية الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، وخسر مينيسوتا بفارق ضئيل.

لكن ترمب يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية، وأظهرت استطلاعات الرأي في ويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا أن نائب الرئيس السابق يتقدم باستمرار.

واستهدفت حملة ترمب ولاية مينيسوتا الديموقراطية كواحدة من الولايات التي يعتقد أنها قد تصوت لترمب في نوفمبر، لكن متوسط استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة RealClearPolitics هناك يظهر أن بايدن يتقدم هناك على ترمب أيضا.