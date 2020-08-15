آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2020 9:48 صباحًا
السفارة الإسرائيلية في تركيا
وصفت السفارة الإسرائيلية في تركيا، مساء الجمعة، إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بـ”اليوم التاريخي”، وذلك وسط ردود فعل رسمية تركية مناهضة لهذا الإعلان وتلويح بإمكانية قطع العلاقات مع أبوظبي.
وقالت السفارة الإسرائيلية في تركيا على صفحتها الرسمية بتويتر: “أيام تاريخية تحصل.. نأمل أن اتفاق السلام الموقع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة سيقود إلى الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط..”
وأرفقت السفارة الإسرائيلية في تغريدتها مقطع فيديو نشرته الموقع الرسمي لدولة إسرائيل على تويتر يجمع مقاطعا وصورا لإسرائيل والإمارات، بتعليق قالت فيه: “إسرائيل ترحب بمعاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.
ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان كان قد لوح، الجمعة بإمكانية أن تتخذ بلاده خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب السفير التركي فيها، وذلك في تعقيب على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس.
وقال أردوغان في كلمته وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: “”نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا.. يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول تعليق للسفارة الإسرائيلية في تركيا: اتفاق السلام مع الإمارات “يوم تاريخي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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