يركا: إصابة خطيرة لرجل سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل يبلغ من العمر 43 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع 5 أمتار في بلدة يركا صباح اليوم السبت.
ووصلت إلى مكان الحادثة الطواقم الطبيّة التابعة لمؤسسة "حيّان" وقدّمت الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى المركز الطبي للجليل الغربي في مدينة نهاريا. وصدر عن مستشفى نهاريا بيانًا يقول فيه إن "حالة المصاب خطيرة ويعاني من إصابة بالغة ويُعالج في غرفة العناية المكثّفة".
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