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اليونان: قائمة عقوبات على تركيا من الاتحاد الأوروبي قيد الإعداد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 15 أغسطس 2020

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الجمعة، أن قائمة عقوبات على تركيا طلبتها بلاده من الاتحاد الأوروبي قيد الإعداد.

 

وأضاف دندياس، في تصريحات صحفية، أنه أكد لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، لنظيره الأمريكي، مسؤولية تركيا عن التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط، وأن وعليها مغادرة الأراضي اليونانية فورًا.

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وأضاف وزير الخارجية اليوناني أن "تظاهر تركيا بالدعوة للحوار تكذبه تهديداتها العلنية دائمًا".

 

 

وتابع: "سنظل منفتحين على الحوار مع تركيا، لكن ليس تحت الضغط والابتزاز".

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