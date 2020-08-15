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الكويت تسجل 5 وفيات و699 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 15 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، امس تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 75185، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في البلاد حتى اليوم 494 حالة.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

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 وأوضح السند أن عدد الحالات في العناية المركزة 115 حالة.

 

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 641 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 66740 حالة.

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