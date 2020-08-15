شاهد.. "حجر وبروم ميفع" يثمنون زيارة وتوجيهات محافظ حضرموت للمديريتين

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السبت 15 أغسطس 2020
عبرت قيادة السلطة المحلية ومكاتب الوزارات والشخصيات الاجتماعية من مقادمة واعيان ومنظمات المجتمع المدني بمديريتي حجر وبروم ميفع عن جزيل شكرها وتقديرها لسيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لزيارته الميدانية التفقدية لمناطق المديريتين، والاطلاع وتلمس الهموم والمعاناة والاضرار التي خلفتها الامطار والسيول المتدفقة على اودية المديريتين مطلع يونيو الماضي مخلفة انقطاعات بالطرق الرئيسة والفرعية وانجراف التربة والقنوات الزراعية واشجار النخيل ومشاريع المياة والكهرباء والمرافق الادارية والتربوية والصحية.
وثمن المحامي انور الشادلي مدير عام مديرية حجر ، والعقيد ناصر الشعيبي مدير عام مديرية بروم ميفع، التوجيهات الصريحة للمحافظ البحسني خلال زيارته يوم الخميس 13/8/2020 للمكاتب المعنية بسرعة العمل والترتيبات واعداد الدراسات للمشاريع المتضررة من الطرق والجسور ومشروع كهرباء حجر وانشاء مستشفى جديد بمديرية حجر ومشاريع مياه الشرب وانشاء جسر النوبة الحيوي المهم.
مؤكدان أن هذه الزيارة للمحافظ البحسني تأتي في ظروف صعبة للمديرية بعد انقطاع الطرق بين مناطقها ومعاناة سكانها في نقل مرضاهم وموادهم الغذائية والعلاجية وبسببها خرجت اغلب الطرق عن الخدمة، شاكرين التوجيهات السريعة للمحافظ البحسني بسرعة فتح هذه الطرق وترميمها لتخفيف معاناة المواطنيين للوصول منها واليها.
كما اعربت السلطة المحلية واعيان مديريتي حجر وبروم ميفع عن الشكر الجزيل لرئيس واعضاء لجنة حصر الاضرار لجهودها الكبيرة في حصر الاضرار ومساندتها للسلطة المحلية بالمديريتين خلال فترة الكارثة وما بعدها.
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