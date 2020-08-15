إصابة 53 نائباً في البرلمان العراقي بفيروس كورونا

السبت 15 أغسطس 2020

سجل العراق، اليوم ، أعلى رقم في الإصابات بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5709 وفيات، فيما وصل عدد النواب العراقيين المصابين بالفيروس إلى 53 نائباً.



وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل أربعة آلاف و13 إصابة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة الأخيرة في أعلى رقم يسجل منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 فبراير الماضي ليرتفع عدد المصابين إلى 168290مصاباً.

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وأشارت إلى تسجيل 68 حالة وفاة، أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 5709 وفيات منذ ذلك الوقت، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 120129 بنسبة شفاء تبلغ 71,4 %.

من جهته أعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني عن إصابته بفيروس «كورونا»، وبهذه الإصابة الجديدة يرتفع عدد النواب العراقيين المصابين بفيروس «كورونا» إلى 53 نائباً؛ حالة ثلاثة منهم خطيرة، فيما توفي في وقت سابق ثلاثة آخرين، الأمر الذي تسبب في تعطيل جلسات البرلمان العراقي. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 329 نائباً.