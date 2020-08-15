شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: نجري اختبارات لـ 3 لقاحات وسننتج كميات ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء الهند ناريندا مودي في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال اليوم السبت إن بلاده تستعد لإنتاج لقاحات لمرض كوفيد-19 بكميات ضخمة عندما يعطي العلماء الموافقة على المضي قدما.

وقال مودي من أسوار القلعة الحمراء في الحي القديم بنيودلهي "لا يجري اختبار لقاح واحد أو اثنين وإنما ثلاثة لقاحات في الهند.

"وإلى جانب الانتاج الضخم ،فإن خارطة الطريق لتوزيع اللقاح على كل هندي في أقل وقت ممكن جاهزة.

"البلاد مستعدة أيضا لإنتاج هذه اللقاحات بكميات كبيرة".