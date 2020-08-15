شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: نجري اختبارات لـ 3 لقاحات وسننتج كميات ضخمة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مودي من أسوار القلعة الحمراء في الحي القديم بنيودلهي "لا يجري اختبار لقاح واحد أو اثنين وإنما ثلاثة لقاحات في الهند.
"وإلى جانب الانتاج الضخم ،فإن خارطة الطريق لتوزيع اللقاح على كل هندي في أقل وقت ممكن جاهزة.
"البلاد مستعدة أيضا لإنتاج هذه اللقاحات بكميات كبيرة".
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