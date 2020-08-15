شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يضيق الخناق على تطبيق تيك توك والان نبدء بالتفاصيل
كما ينص الأمر أيضا على أنه لن يتم السماح لبايت دانس مجددا بامتلاك أي ممتلكات في الولايات المتحدة يتم استخدامها لتشغيل تيك توك، مما يضع مزيدا من الضغط على الشركة الصينية لبيع عملياتها في الولايات المتحدة.
كما يحظر أمر ترامب بأثر رجعي شراء بايت دانس لتطبيق "ميوزيكالي دوت ال واي"، وهو التطبيق الذي أصبح في النهاية تيك توك، في عام .2017
وقال ترامب في الأمر التنفيذي "يوجد دليل موثوق يقودني إلى الاعتقاد بأن بايت دانس.. قد تتخذ إجراء يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".
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