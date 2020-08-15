شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات الجوية بين غربي الصين وأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

استأنفت شركة طيران الصين رحلاتها على الخط الذي يربط بين مدينة تشنجدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، ومدينة فرانكفورت الألمانية، والذي كان تم تعليقه بسبب جائحة كورونا

ويعتبر هذا أول خط مباشر بين غربي الصين وأوروبا يتم استئناف تشغيله منذ أن أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية آلية المكافأة والتعليق.

وتسير على الخط طائرة إيرباص "أيه 330 - 200"كل يوم خميس، وأقلعت أول رحلة إلى أوروبا مساء أمس الأول الخميس، بعد استئناف تشغيل الخط. ونقلت رحلة العودة 182 راكبًا إلى تشنجدو أمس الجمعة.

وقالت شركة طيران الصين إنها صاغت خططًا للوقاية من الوباء ومكافحته لاستئناف الرحلات الجوية.