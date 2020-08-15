شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات الجوية بين غربي الصين وأوروبا والان نبدء بالتفاصيل
ويعتبر هذا أول خط مباشر بين غربي الصين وأوروبا يتم استئناف تشغيله منذ أن أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية آلية المكافأة والتعليق.
وتسير على الخط طائرة إيرباص "أيه 330 - 200"كل يوم خميس، وأقلعت أول رحلة إلى أوروبا مساء أمس الأول الخميس، بعد استئناف تشغيل الخط. ونقلت رحلة العودة 182 راكبًا إلى تشنجدو أمس الجمعة.
وقالت شركة طيران الصين إنها صاغت خططًا للوقاية من الوباء ومكافحته لاستئناف الرحلات الجوية.
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