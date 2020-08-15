هزة أرضية بقوة 5.3 تضرب محافظة ميسان

سجّلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، حدوث هزّة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر في محافظة ميسان.
وقالت وزارة النقل في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت فجر اليوم السبت عند الساعة 5:23:17 بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة ميسان".
وأضافت أن "قوتها قد بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 49كم شمال شرق مدينة العمارة في محافظة ميسان"، مشيرة إلى أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين كما سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".
ودعت الوزارة بالمواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
وأضافت أن "قوتها قد بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 49كم شمال شرق مدينة العمارة في محافظة ميسان"، مشيرة إلى أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين كما سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".
ودعت الوزارة بالمواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
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