إيران 'تتنافس' مع العراق على الحقول النفطية المشتركة وتتوقع إنتاجاً بنسبة 70%

وتوقع جهانغير بورهنك، وفقاً لوكالة أنباء "فارس"، أن ترتفع نسبة استخراج الشركة للنفط من الحقول الإيرانية المشتركة مع العراق، بنسبة 70 بالمئة في المستقبل وذلك في إطار "التنافس مع البلد الجار في استخراج الخام الخفيف والثقيل".وأضاف أن "الرؤية المستقبلية لإنتاج الشركة تستهدف مليون برميل يوميا"، موضحا أن "شركة أروندان تتولي عمليات الإنتاج في منطقة غرب كارون بمساحة خمسة آلاف كيلومتر مربع والتي تشمل بشكل واسع أطراف هور العظيم".

وأكد بورهنك أنه "رغم الحظر المفروض على صناعة النفط الإيرانية، غير أن أداء الجانب الإيراني في الحقول المشتركة يعد مقبولا على وقع الإمكانيات والجهود المبذولة".

