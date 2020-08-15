تعرف على حالة الطقس للاسبوع الحالي

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في البلاد للاسبوع الحالي.

اليوم السبت مع جدول بدرجات الحرارة جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاحد حالة الطقس ليومي غد الاحد وبعد غد الاثنين Advertisements حالة الطقس ليومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين

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