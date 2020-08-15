التعليم تصدر قرارا بشأن إعفاء الطلبة من أجور التعليم الموازي للعام الدراسي المقبل

اصدرت وزارة التعليم العالي، السبت، قرارا بشأن إعفاء الطلبة من أجور التعليم الموازي للعام الدراسي المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة خولت الجامعات ومجالس كلياتها وأقسامها العلمية صلاحية النظر بإعفاء الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة من الأجور الدراسية للعام الدراسي المقبل".

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واضاف ان "هيأة الرأي اتخذت قرارا حددت فيه تفاصيل هذا المسار وخولت مجالس الأقسام صلاحية الإعفاء بنسبة 5% من المبلغ الكلي للأجور الدراسية فيما ستكون لمجالس الكليات ومجالس الجامعات صلاحية الإعفاء من الأجور لكل منهما بنسبة لا تتجاوز10%".

وتابع ان "قرار هيأة الرأي تضمن إعفاء الطلبة في المراحل فوق الأولى اعتمادا على تسلسل الطالب في المرحلة والسنة الدراسية حيث سيكون الإعفاء بنسبة 50 % لأعلى 10 % من الطلبة"، لافتا الى أن "الأعفاء يشمل أيضا ثاني أعلى 10% من الطلبة بمقدار 40% فيما حدد الإعفاء بنسبة 30% من الأجور الدراسية لثالث أعلى 10% من الطلبة."

