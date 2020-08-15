الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن تسديد أقساط القروض

دعا مصرف الرافدين، السبت، المواطنين إلى مراجعة فروعه لتسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية للقروض، مشيرا إلى انتهاء "فترة الإمهال" التي منحها جراء التداعيات التي رافقت تفشي فيروس كورونا.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المصرف سبق وان أعلن عن تأجيل استيفاء قروض القطاع الخاص للمواطنين بسبب فيروس كورونا والتداعيات التي رافقت هذه الأزمة ماليا واقتصاديا".
وأضاف أنه "بعد انتهاء فترة الإمهال فعلى المواطنين العودة إلى تسديد ما بذمتهم من الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة عليهم".
وأضاف أنه "بعد انتهاء فترة الإمهال فعلى المواطنين العودة إلى تسديد ما بذمتهم من الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة عليهم".
ووجه المصرف فروعه كافة بـ"متابعة وحث الزبائن على ضرورة معاودة تسديد أقساط المبالغ الشهرية من القروض"، مبينا أنه "تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للذين يتخلفون عن التسديد".
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