قطر اغنى دول العالم وبورندي تتذيل والعراق بالمرتبة 82

كشفت مجلة "غلوبال فاينانس" المختصة بتصنيف دول العالم ان قطر احتلت المرتبة الاولى عالميا باغنى دول العالم، فيما تذيلت دولة بورندي ، احتل العراق المرتبة 82 من بين هذه الدول.

وقالت المجلة في تقرير لها نشر على موقعها لعام 2020 واطلعت عليها الخليج 365 ان "قطر احتلت المرتبة الاولى من اصل 191 دولة مدرجة بالجدول باغنى دول العالم حيث بلغ معدل دخل الفرد من الناتج المحلي فيها 132.886 دولار، يليها مكاو وبدخل بلغ 114.363 دولار، يليها لوكسمبورك بدخل بلغ 108.951 دولار يليها سنغافورة بالمرتبة الرابعة"، مشيرة الى ان "دولة بورندي في افريقيا تذيلت الدول حيث بلغ دخل الفرد من الناتج المحلي فيها 727 دولار تسبقها جمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية على التريب".

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واضافت ان "العراق احتل المرتبة الـ 82 عالميا باغنى دول العالم والسابعة عربيا تسبقه كل من قطر والامارات والكويت والسعودية والبحرين وعمان".

واشارت الى ان "الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما هو إجمالي جميع السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد وبالتالي فان من المفترض أن تكون أغنى الدول هي بالضبط التي لديها أكبر ناتج محلي إجمالي مثل الولايات المتحدة ، الصين ، اليابان ، ألمانيا، الا ان هذه الدول لديها كثافة سكانية كبيرة وبالتالي فان دخل الفرد سوف يكون قليل مقارنة بدول اخرى كقطر ولوكسمبورغ التي يكون لديها سكان اقل".