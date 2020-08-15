إصابة عضوة فريق التفاوض مع طالبان في هجوم بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيبت عضوة بارزة في فريق التفاوض الأفغاني مع حركة طالبان، تدعى فوزية كوفي بشكل طفيف في هجوم شنه مسلحون على ضواحي العاصمة كابول.



وقال رئيس الفريق، معصوم ستانكزي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن فوزية تعرضت لهجوم في منطقة قره باغ على الطريق السريع الذي يربط بين كابول وإقليم باروان لكن إصابتها ليست خطيرة.

وأشار إلى أنه سيتم التحقيق في الحادث من قبل المؤسسات الأمنية وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقا لوسائل الإعلام.

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وكوفي واحدة من النساء الأربع في فريق التفاوض الأفغاني المكون من 21 عضوا مع طالبان، ومعظمه من الذكور.

وقبل انضمامها إلى فريق التفاوض، كانت كوفي عضوا بارزا في البرلمان الأفغاني، حيث كانت تمثل سكان إقليم باداخشان.

وكوفي معروفة أيضا بجهودها في الدفاع عن حقوق المرأة في الدولة المحافظة.