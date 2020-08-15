سلطنة عُمان تنهي اليوم منع الحركة ليلاً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان "الجمعة" انتهاء العمل بقرار منع الحركة ليلاً صباح اليوم"السبت" بدءا من الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي.



وسجلت السلطنة 82743 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 557 حالة وفاة و77427 حالة تماثلت للشفاء.

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