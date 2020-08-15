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ترحيب خليجي بالإنجاز الدبلوماسي الإماراتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

ترحيب خليجي بالإنجاز الدبلوماسي الإماراتي

متابعات_ الخليج 365

تواصل الترحيب الخليجي بالإنجاز الدبلوماسي الإماراتي التاريخي بإيقاف خطط الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية مقابل السلام.

 

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العمانية عن تأييد السلطنة لقرار دولة الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أعرب الناطق في تغريدة له على تويتر، أمس، عن أمله في أن يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع.

 

إلى ذلك، هنأ مجلس الشورى البحريني دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، مثمناً المجلس حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم ومساندة الجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.

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وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من جهود متواصلة، وعمل دبلوماسي مستمر أسهم في التوصل إلى اتفاق تاريخي كبير سيكون له الأثر الإيجابي لترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، مع استمرار تنفيذ البرامج والخطط التنموية التي تحقق النهضة والتقدم للدول والشعوب.

 

في السياق، أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبدالله زينل، أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الإماراتي التاريخي يأتي دعماً للقضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني، وفتح آفاق أرحب من التعاون الدولي لفرض السلام، وتعزيز قيم التعايش ومبادئ التسامح بين الشعوب، وتأكيداً للدور الإماراتي الرائد في توثيق الأخوة الإنسانية بين الجميع.

 

وأعربت عن ثقتها بأن هذا الاتفاق من شأنه الدفع لاتخاذ المزيد من الخطوات الفاعلة التي تدعم فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وترسيخ دعائم الأمن والتقدم والازدهار.

 

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