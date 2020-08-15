شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواجه بنى سويف جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بعد وفاة مرشح النور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفجرت تساؤلات عديدة، مع وفاة الدكتور شعبان عبد العليم، مرشح حزب النور فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بنى سويف، والذى توفى بعد ساعات من انتهاء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

ويقول الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أنه بوفاة المرشح شعبان عبد العليم قضيت صفته كمرشح وكناجح، ويحذف اسمه من قائمة المرشحين، وتكون نتيجة هذه الدائرة أمام 3 من السنياريوهات، وهو حصد مرشح آخر الفوز بغض النظر عنه من البداية، أو إذا كان ذلك المرشح ناجحا بوفاته سقط نجاحه، ويفوز من هو يعقبه من المرشحين إن كان قد حصل على الأغلبية المطلقة بعد حذف مرشح حزب النور من قائمة المرشحين الفردى بالدائرة.

وتابع "السيد"، أن السيناريو الثالث يتمثل فى الإعادة بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة حال عدم توافر الأغلبية المطلقة لأى منهم، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

Advertisements

يذكر أنه هذه الدائرة لها 3 مقاعد تمثل بمجلس الشيوخ ، وكان للناخب اختيار 3 مرشحين من أصل وجود 23 مرشح خاضوا الانتخابات على هذه الدائرة .

وكانت قد انتهت، الأربعاء محطة هامة وفاصلة بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، والمعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات وهو انتهاء الاقتراع بالداخل فى تمام الساعة التاسعة مساءا والتى أجريت على مدار يومين، على أن يتم إعلان النتيجة بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه 19 أغسطس، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر وتجرى الإعادة فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر لتعلن النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.