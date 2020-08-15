فسحة الصيف.. «المقدم».. عين السلطة

طوال فسحة الصيف تقدم «أخبار اليوم» لقرائها ترجمة لكتاب: «المغرب.. الجار الغريب»، الذي أصدره باللغة الإسبانية خافيير أورتاثو، مدير وكالة الأنباء الإسبانية.

في هذا الكتاب يطرح المؤلف عُصارة تجربته بالمغرب مع المواطنين والسلطة وباقي الفاعلين في جميع المجالات، مع التركيز بشكل قوي على تحليل المجتمع المغربي. حاول الكتاب تقديم المفارقات اليومية التي يعيشها المغاربة يوميا، وصولا إلى حكاية الانتقال الديمقراطي التي لا تنتهي أبدا في المغرب. الكتاب هو واحد من بين عشرات المؤلفات التي ألفها صحافيون أجانب عن مغرب محمد السادس، إذ يقدم قراءة مختلفة عن القراءات الأجنبية الأخرى أو حتى عند بعض الصحافيين الإسبان، الذين كانوا إلى وقت قريب من المقربين من السلطة قبل أن ينقطع حبل الود.

هناك موظف متواضع يقوم عليه، إلى حد كبير، بنيان السلطة في المغرب، والذي له أسلوب أكثر تهذيبا من مجرد نظام سلطوي. يتعلق الأمر هنا بشخص “المقدم”، الذي يشار إليه دوما باللقب المغمور “عون السلطة”، والذي يفترض أنه آخر سلم في بنية الدولة: ليست لديه بذلة خاصة، وفي أحايين كثيرة لا يتوفر على مكتب، مهمته هي أن يكون عين وأذن الدولة في كل حي، وفي كل قرية. يتوجب على المقدم أن يكون أول مبلغ إذا ما انزاح خطيب جمعة عن النص، وعمن نشر أو وزع منشورات مجهولة، ومن يقف وراء انتحار شاب، ومن يُحرض العمال على الإضراب…

يقضي المقدم حياته متنقلا بين الشوارع والأحياء والمقاهي، حيث يستقي الأخبار من حراس العمارات، وحراس السيارات، ونادلي المقاهي.. هكذا يكون على علم بما يمور به الشارع وما يروج من “تبركيك”، وهي لفظة تعني باللسان الدارج المغربي القِيل والقال، وهي كلمة مشتقة من المختصر الفرنسي “BRQ” لعبارة “نشرة المعلومات اليومية” (Bulletins de renseignements quotidiens) التي يتوجب على المقدم تقديمها يوميا، شفهيا أو كتابيا لرئيسه الأول، القايد.

يعلم المقدم مَنْ مِن الجيران يواظب على الصلوات في المسجد، والعكس صحيح؛ من يعاقر الخمر؛ من يتعاطى السياسة؛ من لديه ميولات جنسية “شاذة”؛ من يسافر بشكل دائم خارج البلد؛ ومن لديه أصدقاء أجانب. وحدها الشبكة العنكبوتية تنفلت من راداره.

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رسميا، تبقى وظيفة المقدم هي منح الشهادات الضرورية من أجل مباشرة بعض الإجراءات المدنية أو التجارية: منح شهادة العزوبة، شهادة ممارسة أنشطة اقتصادية أو شهادة السكنى من أجل استصدار جواز السفر. وهذا يسمح للمقدم، الذي يتقاضى في الشهر 3000 درهم (300 أورو)، بأن تكون له سلطة غير عادية على كل فرد.

كان المغرب في السنوات المضطربة التي تلت الربيع العربي سنة 2011، يفتخر بأنه استثناء في منطقة ضربها الإرهاب. محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، مركز أبحاث رسمي جدا، كان شرح لي هذا الاستثناء على هامش منتدى دولي حول الإرهاب: “في هذا البلد، إذا وصلت سيارة غير معروفة إلى الحي، فإن السلطات ستعرف ذلك قبل مرور يومين بفضل شبكة فريدة من المخبرين”. وهذا صحيح: إذ في بعض أسفاري إلى الجبل في أمكنة قصية، من المعتاد أن يحضر المقدم في بضع ساعات بدون أن يخبره أحد، بحيث يطلب وثائقنا ويسجل بياناتنا دون الكثير من الشكليات: أي حضور لغريب يكون مسجلا ومثبتا في محضر.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق محمد حصاد أكد في البرلمان سنة 2015 أن العديد من الدول الأوروبية كانت قد اهتمت بهذه الضمانة الأمنية المفترضة في “نموذج المقدم”، هذا يعني أن العناصر المدنية تعمل 24 ساعة في اليوم. بل حتى عندما أقدم كومندو مكون من جهاديين محليين في أواخر سنة 2018 بذبح وفصل رأسي سائحتين اسكندنافيتين داخل خيمة في منحدرات جبل توبقال، مكسرين بذلك فترة سبع سنوات دون تسجيل أي عمل إرهابي؛ سارع المغرب إلى الاحتفاء بالسرعة التي تمكن فيها الأمن في ظرف ثلاثة أيام من اعتقال المنفذين الثلاثة للاعتداء قبل أن ينجح في الأيام الموالية في إيقاف حوالي عشرين متورطين في الاعتداء بطريقة أو بأخرى.

هيمنة المخزن

بخصوص شبكة المقدمين (لا توجد أرقام رسمية، لكن يُفترض أنهم يقدرون بنحو 50 ألف مقدم) هي نسخة مهذبة من الأخ الأكبر الأرولي (نسبة إلى جورج أرويل) والعمود الفقري لـ”المخزن”، الجهاز التقليدي للدولة، والذي يوجد مركز ثقله في المؤسسة الملكية، والذي يعرف (يحدد به) المواطن بالتدقيق، الحكم. تعني كلمة “المخزن” بالإسبانية و(الفرنسية) مكان التخزين، أي المحل التاريخي الذي كان يودع فيه السلطان المؤن التي تبعت بها القبائل كضريبة، ومن هنا استُمدّ اللفظ ليشمل كل بنية الدولة. بعد فترة من الهيمنة الاستعمارية الفرنسية أسست الدولة الحديثة على الطراز الغربي إزاء النظام التقليدي، الذي يتجاوز الحكومة نفسها التي يقتصر دورها فقط، على التسيير. في المغرب، أن تكون “مخزنيا” يساوي أنك “رسمي”، وينطبق هذا على كل الذين يرون في الملكية أفضل ضامن لاستقرار البلد.6في الحلقات التالية، التي سيروي فيها عداؤون وعداءات مغاربة صنعوا التاريخ، تفاصيل غير مسبوقة عن سباقات أسطورية كانوا أبطالها، سيجد القارئ نفسه إزاء حكايات مثيرة، مروية بلسان أصحاب الإنجاز.