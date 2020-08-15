صحيفة خليجية تشيد بالمبادرات الإماراتية التي تستهدف سلسلة العاملين في المجال الطبي

السبت 15 أغسطس 2020

قالت صحيفة خليجية، إن مبادرة نوعية إماراتية جديدة تستهدف سلسلة العاملين في المجال الطبي من عمال الإغاثة، مروراً بالممرضين والفنيين، وصولاً للأطباء في مختلف دول العالم، بهدف صقل قدراتهم وإمكاناتهم في واحد من القطاعات الأهم في هذه الظروف التي يشهد فيها العالم أكبر تحدٍ صحي في القرن الحالي بمواجهة انتشار جائحة كورونا.



واضافت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن مليون عامل في الحقل الطبي عالمياً تشملهم المبادرة الإنسانية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتوفير تدريب يشمل 14 قطاعاً بمشاركة نخبة من المؤسسات الدولية المتخصصة، ويقدمها أكثر من 140 طبيباً وخبيراً مجاناً، في خطوة تجسد التجاوب العالمي مع المبادرات الإماراتية الهادفة إلى خدمة البشرية جمعاء، كما تجسد مكانة الدولة في الحقل الإنساني الدولي.

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ولفتت إلى أن ضمان التعليم المستمر واستدامته في القطاع الطبي هدف رئيس لهذه المبادرة التي نشأت بتعاون المؤسسات الوطنية، إضافة إلى دورها بالاطلاع على التجارب المختلفة، ومشاركة المعلومات الحديثة بين المشاركين حول الوباء، والاستفادة منها مستقبلاً في التعامل مع الأمراض والأوبئة في حال ظهورها للحيلولة دون تطورها.

وأوضحت الصحيفة ان المبادرة المليونية التي يتم تنفيذها، بمتابعة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق من أرض العطاء، لتؤكد نهج الدولة الثابت بضرورة تكاتف الأمم في التصدي لمثل هذه التحديات الصحية الكبرى، ذلك أن الإمارات جزء فاعل من المنظومة الصحية في العالم، وبذلت منذ ظهور الوباء جهوداً مضنية في دعم الكوادر الصحية، ودعمت البحث العلمي للوصول إلى لقاح وتوفيره للإنسانية لوقف انتشار الجائحة.