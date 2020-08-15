شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جائحة كورونا.. افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى جي بي آر بدبي والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020

أعلنت مجموعة مجموعة "ام بي اف هيلث سكوير"، عن افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى " جي بي آر" متعدد التخصصات؛ ليكون أول مرفق طبي يتم افتتاحه في دبي خلال جائحة كورونا، مما يدلل على متانة وقوة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار بإمارة دبي.



وأشارت المجموعة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المستشفى، تقدر بنحو 218 مليون درهم، مشيرة إلى أن المستشفى متعدد التخصصات، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 110 سرير ويحتوي على 40 غرفة استشارية للمرضى الخارجيين و60 طبيبًا و300 من الموظفين الطبيين المؤهلين تأهيلا عاليا.

وكشفت " ام بي اف"، إلى أن مستشفى " جي بي آر" سيكون باكورة سلسلة مرافقها الطبية، التي تضم مستشفيين آخرين، أحدهما تخصصي لعلاج السرطان والآخر عام بإمارة دبي.

وأكدت أن هذه المستشفيات الثلاثة، جاءت لتلبية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية بدبي والعمل على توفير التخصصات النادرة والدقيقة التي يحتاج إليها القطاع الصحي بالدولة، ولا يزال فيها ندرة حتى الآن.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من مستشفى " جي بي آر" تضم افتتاح مجموعة عيادات استشارية لتخصصات الطب العام وطب الأسرة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعيون والطب الرياضي.

وتقع مستشفى " جي بي آر" في منطقه مساكن شاطئ جميرا وتهدف إلى تقديم خدماتها الصحية على نطاق واسع ولتخدم رقعه كبيره نظرا لعدم وجود مستشفيات في مناطق أبراج بحيرات جميرا، حدائق الديسكفري، مدينه دبي الإعلامية ومدينه دبي للإنترنت، وتعمل على توفير رعاية طبية متميزة وراحة، من خلال أحدث المعدات وخبراء طبيين على مستوى عالمي.

وبينت أن مستشفى جي بي آر، متعدد التخصصات ويتكون من طابق أرضي وثلاثة عشر طابقا في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 25000 متر مربع، ويركز المستشفى على جراحة العظام، وإعادة التأهيل، ورعاية الطفل، ومستحضرات التجميل والعافية، ومرض السكري وإدارة أمراض نمط الحياة.

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وذكرت أن إجمالي مساحة المرحلة الأولى أكثر من 500 متر مربع، وهي في الطابق الأرضي، وتم دعم عيادات المرحلة الأولي للمستشفى، بإنشاء صيدلة لتلبية احتياجات المجتمع وكذلك المرضى.

وأكد انه تم توفير فريق طبي يتمتع بخبرة عالية في مجال تخصصهم بالإضافة إلى طاقم تمريض متخصص.

وأوضحت أنه تم تخطيط قسم الطوارئ مع الفرز والإنعاش وستة أسرة مراقبة وغرفة إجراءات مجهزة تجهيزًا جيدًا للتعامل مع حالات الطوارئ، وتم تخطيط قسم الأشعة بأحدث المعدات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والأشعة فوق الصوتية ومعدات أشعة الأسنان OPG.

وبينت أنه من المقرر أن يحتوي مركز جراحة اليوم الواحد على ما مجموعة 4 غرف عمليات وغرفتي عمليات بسيطة وعلاج إلى جانب أسرة الاستشفاء.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، فتتعلق بقسم المرضى الداخليين إلى جانب مركز خدمات إعادة التأهيل في مساحة إضافية تبلغ 17000 متر مربع.

وتابعت: تنتشر المرحلة الثالثة على الطوابق من 4 إلى 12 وتضيف أكثر من 110 سرير، مما يجعل المنشأة مستشفى كاملًا مع خدمات المرضى الداخليين، يضم قسم المرضى الداخليين 96 غرفة خاصة للمرضى و5 غرف عزل وجناحين ملكيين، حيث سيتواجدان في الطابق الثاني عشر.

وأشارت إلى أنها أصرت على افتتاح المرحلة الأولي من مستشفى " جي بي آر"، استجابة للحاجة الملحة للخدمات الطبية في منطقة محيط المستشفى، موضحة انه تم استجار المبنى في شهر يوليو من العام 2017، حيث طلبت بلدية دبي من المالك مراجعة غرض الاستخدام للتحول من إداري إلى طبي.