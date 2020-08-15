شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن زايد ووزير خارجية جيبوتي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات فيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدول، خلال اتصال هاتفي، مع محمود علي يوسف، وزير خارجية جمهورية جيبوتي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. Advertisements وبحث عبدالله بن زايد ووزير خارجية جيبوتي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وجهود البلدين للتعامل مع تداعياته، وأهمية دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض. وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجيبوتي، مؤكداً الحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

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