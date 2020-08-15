شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 5618 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الجمعة تسجيل 5618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 615 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 511369 حالة والوفاة إلى 55908.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.